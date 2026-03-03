Ситуацията в Близкия изток ще се успокои. Въпросът е кога ще стане това. Това заяви в „Здравей, България” авторът на поредицата "Власт и отговорност" Свилен Спасов.

"Американски военни експерти казват, че им трябват 4 до 6 седмици, за да унищожат заводите за балистични ракети и дронове, както и обекти, свързани с ядрената програма. Дали ще успеят този път - не съм сигурен", подчерта той.

По повод конфликта в Близкия изток и продължаващата вече четири години война в Украйна, той заяви, че "това в момента са поредните военни действия в евразийския участък". И припомни, че в Евразия са се водили най-тежките и жестоки войни и те продължават. "Около 70% от населението на планетата и 65-70% от световния брутен вътрешен продукт са там. Петте основни религии са създадени там - християнството, юдаизмът, будизмът, индуизмът и ислямът. Това е люлката на цивилизациите и непрекъснато допуска сериозни конфликти", изтъкна Спасов.

Проф. Владимир Чуков: Близкият изток е буре с барут, винаги ще има война

На въпроса движим ли се към свят без правила на фона на ескалацията на напрежението в Персийския залив авторът на поредицата "Власт и отговорност" подчерта, че "конфликтът с Иран не е еднозначен". Той припомни, че Техеран не е арабска държава - около 60% от населението са перси, а останалите са азери, туркмени, турци, арменци.

"От другата страна са арабските държави. Иран е шиитска държава, а отсреща са сунитски. Една от причините Иран да атакува страните от другата страна на залива е да създаде проблеми за Китай и Европа, защото 20% от нефта и 20% от втечнения газ на световния пазар идват от този район. Газът влияе на Европа, нефтът - на Азия. Иран няма много изходи", обясни Спасов.

Според Спасов между 1997 и 2001 г. страната ни е поела в правилната посока като е станала част от Европейския съюз и НАТО. "В този неприятен свят това означава защита. Но не можем да стоим там като кукли на конци - а сякаш в последните 25 години това се случваше", коментира той.

Красимир Каракачанов: Възможен е по-глобален конфликт в Близкия изток

Той коментира въпроса възможно ли е България да отстоява националния си интерес, без да загуби сигурността и всичко, което е завоювала на фона на нестабилната външнополитическа обстановка? "Да си гъвкав в политическо отношение е позитив, когато създаваш много и полезни за България контакти. Светът в момента се разпада на места, но не трябва да забравяме, че Европа е люлката на всичко, което се е случило в международен мащаб. Тя задряма след 2005 г., когато беше изплатена последната вноска по Плана „Маршал“, и сякаш забрави, че трябва сама да се грижи за себе си".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова