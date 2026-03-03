Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” по случай националния празник бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.

Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше свързана със свободата, за която преди близо век и половина са се борили нашите предци. 148 години след подписването на Санстефанския мирен договор, дискусията се фокусира върху саможертвата на героите и днешното изкачване на хиляди българи до паметника Шипка.

След това дискусията премина към темата за сънародниците ни, които не успяха да се приберат у нас за празника заради напрежението в Близкия изток. Коментаторите обсъдиха провелата се днес извънредна среща в Министерския съвет, на която бяха разгледани възможностите за евакуация на българите в чужбина. В рамките на разговора беше засегнато и изявлението на френския президент Еманюел Макрон относно готовността на страната му да отговори на нарастващите глобални заплахи.

Цялото предаване гледайте във видеото.