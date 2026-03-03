Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов

Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” по случай националния празник бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.

Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше свързана със свободата, за която преди близо век и половина са се борили нашите предци. 148 години след подписването на Санстефанския мирен договор, дискусията се фокусира върху саможертвата на героите и днешното изкачване на хиляди българи до паметника Шипка.

След това дискусията премина към темата за сънародниците ни, които не успяха да се приберат у нас за празника заради напрежението в Близкия изток. Коментаторите обсъдиха провелата се днес извънредна среща в Министерския съвет, на която бяха разгледани възможностите за евакуация на българите в чужбина. В рамките на разговора беше засегнато и изявлението на френския президент Еманюел Макрон относно готовността на страната му да отговори на нарастващите глобални заплахи.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking