-
Бони Петрунова: Хората днес не могат да си представят какво е да чакаш Освобождението 500 години
-
Тити Папазов след завръщането си от Израел: Бяхме готови за нещо много тежко
-
Трети март - повод за национално обединение или идеологически различия
-
Гайди огласиха Широка лъка на 3 март (ВИДЕО)
-
Баланс между миналото и настоящето: Каква национална доктрина ни е нужна
-
Патриарх Даниил: Дължим 3 март на паметта на всички наши предци, засвидетелствали, че са българи
Коментират Ваня Ананиева, Стаси Айви и Марин Трошанов
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” по случай националния празник бяха предприемачът Ваня Ананиева, кино-журналистът Стаси Айви и писателят Марин Трошанов.
Първата тема, по която коментаторите търсиха пресечна точка, беше свързана със свободата, за която преди близо век и половина са се борили нашите предци. 148 години след подписването на Санстефанския мирен договор, дискусията се фокусира върху саможертвата на героите и днешното изкачване на хиляди българи до паметника Шипка.
След това дискусията премина към темата за сънародниците ни, които не успяха да се приберат у нас за празника заради напрежението в Близкия изток. Коментаторите обсъдиха провелата се днес извънредна среща в Министерския съвет, на която бяха разгледани възможностите за евакуация на българите в чужбина. В рамките на разговора беше засегнато и изявлението на френския президент Еманюел Макрон относно готовността на страната му да отговори на нарастващите глобални заплахи.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни