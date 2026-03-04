За първи път в Лондон е изложен саркофагът на фараона Рамзес II. Новата експозиция „Рамзес и златото на фараоните“ представя 188 безценни артефакта и връща посетителите 3000 години назад – към историята на Древен Египет.

Жители и туристи могат да се докоснат до наследството на един от най-емблематичните египетски владетели. Сред експонатите са богато украсени саркофази, мумии на животни, изящни бижута и амулети.

„Основната цел е хората да осъзнаят стойността на тези артефакти, създадени преди три хилядолетия. Много от тях биха били трудни за изработка дори днес без съвременни инструменти“, посочиха организаторите.

Голяма част от предметите никога досега не са напускали Египет. Сред тях е и оригиналният дървен саркофаг, в който някога са били съхранявани тленните останки на Рамзес II. От първата си спирка в Хюстън до Лондон съкровищата са изминали над 50 000 километра.

Рамзес Велики е третият фараон от XIX династия и управлява Египет близо 67 години. Той остава в историята като могъщ владетел, при чието управление древноегипетската цивилизация достига своя разцвет.

„Зад всеки предмет стои история – не само за самия артефакт, но и за човека, който го е създал. Дървеният ковчег на Рамзес е изключително добре запазен – детайлите изглеждат сякаш са изработени вчера. Това е един от шедьоврите на изложбата“, отбеляза Хишам Ел-Лейти от Върховният съвет за антики на Египет.

Експозицията предлага и виртуално преживяване, което отвежда посетителите до гробницата на Нефертари и храмовете в Абу Симбел. Изложбата ще бъде отворена за посетители до 31 март.

