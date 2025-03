Археолози откриха голяма варовикова погребална камера на неизвестен древноегипетски фараон близо до град Абидос, Египет, датираща отпреди около 3600 години, предаде "Ройтерс". Откриването на гробницата на седем метра под земята в древния некропол беше съобщено от музея на Пенсилванския университет и египетски археолози. Това е второто обявено за тази година откритие на гробница на древен египетски фараон.

Погребалната камера е разположен на около 10 км от река Нил. Когато археолозите я намират, тя се оказва празна - очевидно отдавна разграбена от иманяри. Името на фараона, погребан някога в нея, първоначално е било записано с йероглифни текстове върху входа на камерата, заедно с нарисувани сцени, изобразяващи сестрите богини Изида и Нефтида.

Archaeologists in #Egypt have discovered a tomb belonging to an unknown pharaoh, at #Abydos , around 300 miles south of Cairo https://t.co/k1X5JWpcwD pic.twitter.com/a8lchPASv2

„Името на владетеля фигурира в надписите, но не е оцеляло след посегателствата на древните разбойници на гробници. Сред възможните фараони са двама, които познаваме от паметниците в Абидос. Те са управлявали през тази епоха, но гробниците им така и не са открити“, каза професорът по египетска археология от Пенсилванския университет Джоузеф Вегнер, един от ръководителите на разкопките.

Освен украсения вход, погребалната камера се е състояла от редица други помещения, които са имали петметрови сводове, изработени от глинени тухли.

A team of global archaeologists recently unearthed a huge tomb in Abydos, Egypt, belonging to an early pharaoh whose identity remains unknown. Found 23 feet below the desert surface, this burial site dates back to the Second Intermediate Period (1640-1540 BCE), a chaotic time… pic.twitter.com/lLTPEyi6bS