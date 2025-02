Археолози откриха отдавна търсена гробница в Египет - тя е първата след намирането на тази на Тутанкамон през 1922 г., съобщава ДПА. Властите обявиха откриването на гробницата на цар Тутмос II - последната от липсващите царски гробници на египетската Осемнадесета династия, управлявала в продължение на повече от два века между около 1550 г. пр.н.е. и 1292 г. пр.н.е.

Генералният секретар на египетския Върховен съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед определи находката като една от най-значимите от десетилетия насам. „Това е първият случай, в който се откриват погребални мебели, принадлежащи на Тутмос Втори, тъй като такива предмети няма никъде по музеите по света“, каза той.

