Вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Георги Чочев се включи в предаването „Твоят ден“ от Малдивите, където е блокиран заедно с други български граждани заради усложнената международна ситуация и проблемите с полетите. Той описа сериозни затруднения с връщането към България и липса на институционална яснота.

„В първите три дни от почивката се чувствахме добре. Оттогава напрежението назрява все повече и повече“, заяви Чочев. Той посочи, че ситуацията при тях е сходна с тази на други българи, които изпращат сигнали от региона.

„Притеснението в хората е много голямо, защото не можем да се приберем“, каза той и допълни, че мнозина, включително и той, са искали да прекъснат почивката си още преди дни, но не намират налични полети.

„Първият полет, който намирам чрез граждански авиолинии, е за 4 април“, обясни Чочев. По думите му това е през една от най-големите авиокомпании, а възможностите за излитане включват сложни маршрути с дълги престои и изключително високи цени.

„Има полети на 13 март, с пристигане в Амстердам на 18 март, с прекачвания по 12 часа, при които цените достигат над 10-12 хиляди евро. Това е абсолютно безумно“, подчерта той.

Чочев добави, че проблемът не е само в липсата на места, а и в спекулативното поскъпване: „В хотелите цените стават по две. Ако не можеш да си платиш - просто до 12 часа трябва да напуснеш. Няма разбиране, това е тяхната политика“.

По думите му българската общност на място търси съдействие от държавата, но засега реакцията е минимална.

„Ние търсим подкрепа от нашето правителство. Аз лично вчера разговарях с кризисния щаб, където бях учуден от разговора - казаха ни: спасявайте се, има полети. Което е абсолютна лъжа“, заяви Чочев.

Той подчерта: „Нулева подкрепа. От три дни чакам МВнР да се свърже с мен. Подали сме сигнал, но никой не се е обадил“.

Според него има информация, че се подготвят евакуационни полети за българи, блокирани в определени зони като Оман, Абу Даби и Дубай, но за Малдивите липсва конкретен план. „Ние слушаме как се обмисля. Докато го измислят, има вероятност да се затвори въздушното пространство“, предупреди той.

Чочев съобщи, че в Малдивите има над 100 български граждани. „Над сто човека сме. Нямаме списък. Ако се изпрати един чартърен самолет от България, всички българи могат да бъдат изведени“, каза той и даде пример как други държави са организирали подобни полети.

Той добави, че хора има дори на летището с малки деца, без възможност да плащат високи хотелски цени. „Има хора, които стоят на летището с деца. Те са в паника“.

Йордан Кочев също изпитва затруднения в следствие на безредиците в Близкия изток. Във видео за "Твоят ден" той разказва от Дубай, че след първоначален указ хотелите да удължат престоя на туристите, повечето не са го спазили, включително и неговият. Впоследствие разпореждането е било отменено с аргумента, че въздушното пространство вече е отворено и хората могат да се приберат, което е принудило част от българите да напуснат хотелите си.

Кочев и негови сънародници заминават за летището за полет до София, но на място разбират, че той е отменен, без това да е обявено официално онлайн. В същото време хотелите повишават цените двойно, а допълнителните разходи не се поемат от никого. "Ситуацията е изнервяща. Частичното прекъсване на интернет връзката в Дубай комуникацията и получаването на актуална информация са силно затруднени", споделя Кочев.

Редактор: Цветина Петкова