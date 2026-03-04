Израел атакува хотел в предградие на ливанската столица Бейрут. Петима души са ранени, а една жена, която работела на рецепцията, е в критично състояние. Хотелът е приютявал хора, избягали от атаките на Израел в района на Бейрут, заяви собственикът.

Подводница атакува ирански кораб, над 100 души са в неизвестност

За разлика от много израелски атаки в Ливан при тази не е издадено предупреждение за евакуация. Това доведе до предположения, че ударът е бил насочен към високопоставен член на ливанското шиитско движение “Хизбула“.

Хотелът не се намира в предградието на Бейрут, в което “Хизбула“ има особено силно присъствие и голяма подкрепа. Израелската армия обяви тази сутрин, че е започнала да нанася удари по “инфраструктурата на “Хизбула“ в Бейрут. Изтребителите са бомбардирали южните предградия на ливанската столица през цялата сутрин, информираха очевидци.

Ливанското министерство на здравеопазването: 40 жертви и над 240 ранени при израелски удари за два дни

Израел продължил с атаките и в други части на Ливан. Шестима души са убити, а 15 - ранени при удар от Израел по жилищна сграда в ливанския град Баалбек.

Удари в крайбрежния град Саадият, както и на други места в Ливан, са отнели живота на шестима души, а 8 са ранени, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването. През последните дни повече от 40 души бяха убити в Ливан в резултат от израелските удари, припомня ДПА.

Редактор: Ивета Костадинова