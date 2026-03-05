Изтече срокът за регистрацията на партии и коалиции, които искат да участват на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

По данни на Централната избирателна комисия, 12 коалиции и 15 партии са подали документи. Сред тях са всички парламентарно представени формации, както и тази на Румен Радев - "Прогресивна България".

До 17 март е срокът за регистрация на кандидатските листи, а предизборната кампания започва в полунощ на 20 март. Съставите на секционните избирателни комисии ще са ясни до 24 март, тъй като това е крайната дата за назначаването им.

Редактор: Ивета Костадинова