72 000 ученици в Австрия поставят на пауза дигиталния свят. За три седмици те доброволно се отказват от смартфоните и социалните мрежи. Мащабният експеримент цели да покаже как животът без екрани влияе на съня, концентрацията и психичното здраве на младите хора.

Все повече държави ограничават достъпа на деца до социалните мрежи

Експериментът е иницииран от обществената телевизия на Австрия и стартира в сряда. В инициативата участват ученици на възраст от 10 до 18 години – едни се отказват напълно от телефоните си, а други ще ги използват само за разговори.

Вече е проведен по-малък експеримент с контролна група ученици, които не са използвали телефоните си известно време. Данните сочат, че се понижават нивата на стреса и сънят им е много по-спокоен.

