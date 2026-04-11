Яна има 7 заведения на Лазурния бряг и две лаборатории за натурален сладолед
От Пещера до Лазурния бряг с един куфар и еднопосочен билет. Така започва историята на Яна. На 18 тя тръгва за Франция, минава и през Испания, а след години в чужбина, носталгията я връща в България. Не намира своето място и заминава отново. И този път Франция не е просто посока, а дом. Днес Яна има 7 заведения на Лазурния бряг и две лаборатории за натурален сладолед.
А вкусът, който привлича хората, идва от България.
„През 1998 година дойдох тук в Ница за първи път. Тогава статутът ми беше на студентка. Тръгнах с два куфара и една вилица, една лъжица, една тенджера. И с автобуса три дни пътувахме”, спомня си Яна.
Пътят ѝ минава през Испания и отново я връща във Франция, за да превърне събрания опит в бизнес. Тайната на нейния сладолед не е само вкус и цвят. Тя е и любов към България.
Как Яна приготвя сладолед – гледайте във видеото.
