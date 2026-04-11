По-малко от 24 часа остават до решаващия вот в Унгария. След 16 години управление Виктор Орбан е заплашен от загуба на изборите. Опозиционната партия ТИСА води в проучванията, а заради външната политика на Орбан, цяла Европа гледа към страната. Дори САЩ се намесиха пряко и Джей Ди Ванс се включи, за да помогне на Орбан.

Основният въпрос е каква ще бъде преднината заради сложната избирателна система в страната и дали ТИСА ще получи обикновено или абсолютно мнозинство, с което да може да промени Конституцията.

Два дни до изборите в Унгария: Какъв курс ще поеме Будапеща?

Късно снощи повече от 100 000 души се събраха на концерт в центъра на Будапеща, които протестираха срещу Виктор Орбан. Днес предстоят заключителните митинги на партиите.

„Моля да говорите с всички през следващите часове, роднини, приятели, познати, колеги, съученици от училище, и да им кажете, че това ще бъдат решаващи избори, че никой не може наистина да си стои вкъщи сега. Не знаем от колко гласа ще зависи пълната смяна на режима”, заяви лидерът на опозиционната формация ТИСА Петер Мадяр.

„Ако Унгария има правителство, което представлява интересите на украинците, вместо на унгарците, тогава парите на Унгария ще бъдат отнесени в Украйна. Това също е заложено на карта на изборите”, каза министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

Според някои проучвания избирателната активност в Унгария се очаква да бъде рекордна - над 80%.