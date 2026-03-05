България се преклони пред паметта на медиците, грижили се за ранените на бойното поле. Лекари и институции поднесоха венци пред Докторския паметник в София.

Снимка: ВМА

Традиционно по инициатива на Българския червен кръст в дните около 3 март представители на различни институции, организации и граждани се събират пред паметника, за да отдадат почит към тяхната памет. С поднасяне на венци и цветя те изразяват своята признателност към медиците, които със своя професионализъм, смелост и човечност са спасили хиляди животи.

Снимка: ВМА

Венци и цветя бяха поднесени от Президентството, МВнР, Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, Военната академия „Георги Раковски“, ВМА, Столична община, БЛС и много други държавни институции, неправителствени организации и обикновени граждани. На събитието присъстваха военни медици, гвардейци, общественици, директорът на Института „Пирогов“, представители на Младежкия червен кръст.

Снимка: ВМА

С този акт на признателност те показаха, че паметта за героите на медицинската служба остава жива и че техният пример продължава да вдъхновява новите поколения лекари.

Снимка: ВМА

Докторският паметник пази паметта на над 530 медицински чинове – лекари, фармацевти, фелдшери, милосърдни сестри, самарянки и санитари, загинали при изпълнение на своя дълг. Техните имена са изписани върху монумента – символ на саможертвата на хората в бели престилки, които са се грижили за ранените на бойното поле и са платили най-високата цена за свободата на България.

Снимка: ВМА

Църковни служби бяха отслужени от Мелнишкия епископ Герасим и представител РПЦ.

Редактор: Калина Петкова