В Южна Швеция градът Юстад продължава да пази вековната традиция на нощния страж. Всяка вечер от кулата на църквата "Санта Мария" прозвучава рог, който известява, че няма опасност. Тази практика, въведена още през 18 век, е изчезнала в повечето шведски градове, но тук никога не е прекъсвана. Всяка вечер от 21 часа до полунощ един от четиримата нощни стражи се изкачва на кулата на църквата "Санта Мария", за да наблюдава града за опасност.

"Традицията датира от 1750 година. Тогавашният крал е решил, че всички градове трябват да имат нощен страж. Задачата му е била да следи за пожари. По онова време те са могли да изпепелят цели градове", разказва Ларс Персон, който е нощен страж.



През 15 минути стражът свири с рог от всеки от четирите малки прозореца в кулата, за да покаже, че всичко е спокойно и че не е забелязан пожар.

"Ако живеете тук, ще чувате рога от кулата всяка вечер. Това е традиция, която принадлежи на града", разказва още Ларс. Той споделя, че на смяна всеки страж е сам, но времето минава бързо. "Наистина е специално. Въпреки че си сам, времето лети, особено през лятото, когато е топло, слънчево и има хора по улиците. Гледката е фантастична. Но когато има буря, цялата кула се тресе, дори е малко страшно", казва още Ларс.

Традицията някога е била разпространена в цяла Швеция, но е изчезнала в повечето градове в началото на 20 век. "В началото на миналия век, около 1910 година, нощните стражи изчезнаха от градовете. Смяташе се, че вече не са необходими. Тогава вече е имало пожарна служба, която може да реагира, ако някъде избухне пожар. В нашия град обаче запазихме традицията", споделя още ношният страж.

Освен с вековната си традиция, оцелява повече от два века, сред феновете на трилърите мястото е известно и като дом на литературния герой - детектив Кърт Валандер.

Редактор: Цветина Петрова