Разрастващият се конфликт в Близкия изток е основна тема у нас, след като партии и институции започнаха взаимни обвинения за реакцията на държавата. Междувременно Европейският съюз е в отбранителен режим и чувства заплаха. В студиото на “Челюсти” политическият анализатор Георги Харизанов и журналистът Александър Симов влязоха в остър спор за действията на служебното ни правителството и причините за в конфликта в и около Иран.

Според Харизанов кабинетът се справя "нормално“ със ситуацията, макар и с пропуски.

„Имаше огромни комуникационни слабости в първите дни на тази криза“, посочи той. По думите му във външната политика България трябва да бъде предпазлива. "Когато има обща европейска позиция, тогава ние трябва да се присъединим към нея като лоялен член на ЕС и НАТО“, допълни анализаторът.

Шести ден удари срещу Иран: Мощни експлозии разтърсват страната, а конфликтът се разширява в региона

По отношение на работата на служебното правителство Харизанов бе категоричен: “Прибързаните решения и слабият подбор на кадри могат да доведат до проблеми, тъй като бързането и слабият подбор свалят критериите, а при подобни назначения ако имаш базова експертиза, си добре дошъл."

В разговора двамата коментираха и военната ескалация в Близкия изток. Харизанов отбеляза, че сигналите от дипломатическите контакти не са били обнадеждаващи. „Индикациите от тези преговори изобщо не бяха добри“, каза той и добави, че бъдещето на страната до голяма степен зависи от самото общество.

Журналистът Александър Симов обаче защити по-критична позиция към военните действия. Според него Европа трябва да се стреми към деескалация. „Европа трябва да се опита да умиротвори всички страни в тази ситуация“, заяви той, като подчерта, че ЕС трябва „да се успокои и да изработи нормална позиция“. Симов критикува и ударите срещу Техеран: „Не можеш да бомбардираш една суверенна държава, в момента в който водиш преговори с нея“.

Елена Дариева: Конфликтът в Близкия изток ще бъде определящ за предстоящата предизборна кампания у нас

Двамата анализатори се разминаха и в оценката за ефекта от военната операция. Според Симов „военните възможности на Иран не са поразени“, а Европа рискува отново да понесе последствията от конфликта - включително нов миграционен натиск. „ЕС трябва да се стяга за поредната ситуация, в която няма участие в конфликта, но плаща цената“, предупреди той и добави, че това не е правилният начин за сваляне на режима.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова