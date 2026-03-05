Шести ден продължават въздушните удари срещу Иран. Мощни експлозии разтърсват различни части на страната, а улиците на редица градове са опустели.

Интензивни атаки са били нанесени по военни позиции и гранични постове по границата на Иран с Ирак. По неофициална информация Израел и Съединените щати обсъждат възможността за отваряне на нов фронт в този район. Според анонимен източник Вашингтон е готов да осигури въздушна подкрепа, ако кюрдски сили предприемат действия на територията на Иран.

Говорителят на Белия дом Каролин Левит обаче отхвърли твърденията, че подобен план е договорен.

„Президентът проведе много разговори с партньори, съюзници и лидери в Близкия изток. Той разговаря с кюрдските лидери за нашата база в Северен Ирак, но всякакви съобщения, предполагащи, че се е съгласил с подобен план, са напълно неверни“, заяви тя.

Междувременно Техеран продължава да отвръща на атаките с ракетни и дронови удари срещу държави в региона. Два ирански дрона са ударили летище в автономния регион Нахчиван в Азербайджан.

Президентът на страната Илхам Алиев осъди атаката и заяви, че Баку ще реагира по дипломатически и военни канали: „Да ударят Нахчиван по този грозен, страхлив и безсрамен начин? Това петно никога няма да бъде изтрито от грозното им и невзрачно лице. Всички необходими мерки ще бъдат взети по дипломатически канали. Нашите въоръжени сили трябва да бъдат готови за провеждане на всякакъв вид операции.“

Иранската революционна гвардия съобщи, че е атакувала американски петролен танкер в Персийския залив. Удари е имало и срещу други държави от региона. По данни на властите в Бахрейн от началото на конфликта са прихванати 75 ракети и 123 ирански дрона. Ракети са били изстреляни и срещу Катар, както и срещу Обединените арабски емирства.

От своя страна Израел продължава операцията си срещу цели, свързани с Иран и неговите съюзници.

„Действаме по структуриран план и сме фокусирани върху постигането на целите на операцията - сериозно увреждане на иранския терористичен режим и премахване на екзистенциалните заплахи за Държавата Израел. Нашето въздушно превъзходство и свобода на действие в иранското небе ни позволяват да достигнем всяко място и да ударим всяка цел“, казва ген. Ефи Дефрин, говорител на израелската армия.

Израелската армия е нанесла и нови удари в Бейрут по цели на „Хизбула“. Според ливански медии при атака с дрон е бил убит и високопоставен представител на „Хамас“.

Редактор: Ралица Атанасова