Крайнодесният министър на финансите на Израел Бецалел Смотрич предупреди, че южното предградие на Бейрут – бастион на „Хизбула”, може да бъде опустошено по начин, подобен на разрушенията в Газа. Изявлението дойде, след като израелската армия призова жителите в района да се евакуират.

„Много скоро Дахие ще заприлича на Хан Юнис”, заяви Смотрич, визирайки град в южната част на ивицата Газа, който беше тежко разрушен при израелските бомбардировки по време на двугодишната война, предаде АФП.

Лидерът на „Хизбула”: Ще се борим до крайната жертва и няма да се предадем

„Хизбула допусна грешка и ще плати тежка цена. Нанасяме удар по главата на октопода в Иран и едновременно с това ще отсечем ръката на Хизбула”, каза той във видеообръщение по време на посещение на северната граница на Израел.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Мария Барабашка