Партията обаче тръгва на избори с трус в редиците
БСП се събра на пленум. Левицата обсъжда листите си за предсрочните избори и подготовката за вота.
Партията обаче тръгва на избори с трус в редиците. Причината за това е разделеното гласуване на парламентарната група за промените в Изборния кодекс преди две седмици. Още тогава лидерът на партията Крум Зарков беше категоричен че тези, които гласуват срещу ветото на президента, нямат място в листите. Сред тях са Драгомир Стойнев, Атанас Зафиров, Кирил Добрев и Борислав Гуцанов. Последната дума ще имат членовете на пленума.
Атанас Атанасов заяви, че е останало да доокомплектоват листите и да изберат още няколко водачи в тях.
"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в предстоящия парламентарен вот
На въпроса дали очаква да бъде в листите Борислав Гуцанов отговори: "Аз не смятам, че при надделяването на либералната тенденция в БСП това може да се случи". На същия въпрос Кирил Добрев отговори: "Аз отдавна съм отпаднал".
