След случая в неделя, при който два дрона станаха причина за временно затваряне на летището в София, Група Авиационни фотографи, част от спотърската общност в София, публикуваха официално изявление. Поводът е, че в МВР е бил подаден сигнал за човек, снимащ с дрон на територията на летището. По неофициална информация мъжът е обяснил, че е любител фотограф и обича да снима излитащи и кацащи самолети. Той е дал обяснения в МВР и е освободен.

В изявлението на групата пише: "На 7 март 2026 г., по време на проверка на службите за сигурност в района на летището, е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той “НЕ разполага с дрон”. След приключване на проверката фотографът “е останал на място и е продължил да снима”, тъй като извършваната от него дейност НЕ е представлявала нарушение".

В изявлението се казва, че информацията, че фотографът е притежавал дрон и го е предал на властите не е вярна. "По време на проверката НЕ Е установен дрон и такъв НЕ Е предаван на органите на реда", пише още в изявлението. От групата завяват още, че не е вярно, че снимането около летищата е забранено.

"Заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи, до професионални фотографи и журналисти.

В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им. От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции".

В публикацията пише още, че летищата в цял свят са “no fly zone” - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила.

Оттам също така посочват, че в МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.

