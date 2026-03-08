-
Защо и как той избира да поеме по пътя на екстремния спорт
Да плуваш в ледена вода изисква не просто подготовка – а характер. Яни Куков доказа това, след като стана Европейски шампион по плуване в ледени води при ветераните.
В ефира на "Близо до спорта" той разказа как започва пътят му към екстремното плуване, как се печели европейска титла в една от най-трудните дисциплина, как мотивацията не изчезва с годините.
Ледено изпитание с топло послание: Рекордьор плува за бъдещето на планетата
Един път на дисциплина, смелост и силата на човешкия дух – история, която вдъхновява.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
