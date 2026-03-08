Тази седмица треньори и състезатели по щанги, включително световният шампион Карлос Насар, поискаха оставката на шефа на федерацията Стефан Ботев. Защо протестират щангистите и как Ботев се оказа несменяем, разказваме в „Историите на Мария Йотова“.

Насар разказа, че щангистите имат неплатени такси към европейската и световната федерация, а това се случвай, тъй като българската не е дала отчет за миналата година. Следователно тази година не може да получи финансиране от Министерството на спорта и заради това има риск щангистите да не могат да участват в европейското и световното първенство, допълни той. Насар сподели още, че спортистите дават всичко от себе си, а „в даден момент ни възпрепятстват умишлено и убиват мечтите ни”. Той беше категоричен, че протестът е срещу безхаберието.

Стефан Ботев вече не е президент на Българската федерация по вдигане на тежести

Националният състезател по вдигане на тежести Васил Маринов заяви, че на треньорите, на спортистите и на Управителния съвет на федерацията им е омръзнало да ги лъжат. Тази година са закъснели с лагерите, с подготовката също, допълни той. „Дълги месеци съм бил без заплата, сега още не сме получили средствата за януари и февруари, а това може би ще се проточи и през март, април и май”, каза още Маринов. Той заяви, че иска да се справи с тези трудности и да продължи напред както той, така и колегите му. Васил иска Асен Златев да бъде вписан като президент на федерацията.

Асен Златев, който е избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести, каза, че проблемът е финансов. „Не можем да разберем какво се случва с изразходваните средства, нямаме финансиране и не можем да планираме дейността”, каза още той. Въпреки това подчерта, че благодарение на министерството нашите състезатели ще могат да участват в европейското първенство.

Златан Ванев, който е член на УС на БФВТ, сподели, че спортистите не знаят какво се случва. Също така допълни, че благодарение на министерството те могат да продължат да тренират в Национална спортна база.

Мениджърът на Насар – Николай Жейнов, посочи, че състезателите искат честен спорт. Той каза, че УС не знае как са били харчени парите, затова не могат и да подпишат доклада, който да внесат в министерството и оттам да отпускат и нужните средства. Също така разказа, че миналата година Асен Златев е бил избран за шеф на федерацията, но е имало три обжалвания на това решение, за да бъде вписан той като такъв в регистъра. По този начин се блокира Златев, а Ботев остава на поста.

Жейнов каза още, че две от жалбите са отпаднали, останала е само тази на Пламен Братойчев, президент на СК „Христо Бъчваров” от Сливен. Братойчев от своя страна коментира, че много клубове са застанали зад Стефан Ботев. Треньорът уточни, че на неговите колеги "не им хареса, че Пеевски застана зад Ботев, който обираше тези негативи". Той също така обясни, че Ботев е предупредил, че плащанията ще спрат. Също така беше категоричен, че няма да оттегли жалбата си, защото тя е дело на хората, които застават зад Ботев.

Ботев от своя страна обясни, че няма лошо да има протести, има жалби от клубове, а той ще бъде президент на федерацията, докато те се разглеждат. Също така каза, че е федерацията е била пред фалит, а той е намерил средства за нея. „Смятаха, че след като бъда отстранен от президентския пост, плащанията ще продължат. Предупредих, че аз ако не съм президент, федерацията ще фалира. Не ме чуха и стигнахме до това положение”, допълни още той.

Ботев уточни, че ако той не е президент, парите от Пеевски няма да продължат да влизат във федерацията, а откакто не е на поста, няма и постъпления. Парите от Пеевски нямат общо с бюджета, беше категоричен Ботев. "Те влизат в отделна сметка, която плаща задълженията към кредиторите. Сумата е около 30 хиляди на месец", обясни още той. Ботев каза, че е предал отчета си на Управителния съвет, но те не желаят да го подпишат, защото са опозиция.

Жейнов каза, че има риск федерацията да фалира, защото не се обслужват старите кредити. А българските щангисти ще са принудени да се състезават под чужд флаг.

Ботев каза, че вече има сформирана нова федерация, която иска да вземе лиценза на настоящата.

Жейнов от своя страна заяви, че не може да се поставя на карта бъдещето на спортисти като Насар, "за да задоволиш егото си".

Насар каза, че няма да спре да работи и да издига знамето на България там, където му е мястото.

