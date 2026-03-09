Благодарение на обширен и сравнително стабилен антициклон, в следващите 8-10 дни времето ще запази настоящия си облик. Сутрините ще са студени с условия за понижена видимост, тук-там и слана. Следобедите ще са преобладаващо слънчеви с динамична облачност.

В понеделник повече облаци ще има преди обяд, но с тенденция в хода на деня да се разкъсват и намаляват. Ще духат източни ветрове, по-осезаеми в крайните северозападни и югоизточни райони. Температурите сутрин ще са около и малко под нулата, следобед – от 10 до 15 градуса.

Седмицата ще продължи с привкус на ранна пролет. Дните ще са преобладаващо слънчеви, призори с условия за мъгли и ниски облаци. Дневните температури ще са най-често между 10 и 15-16 градуса.

Промяна в атмосферната циркулация се очертава след средата на март. Ранните прогнози допускат смущение в дните 17-20 март с нахлуващ по-студен въздух. Ако този сценарий се развие, ще има валежи от дъжд. А с понижението на температурите в планините и вероятно тук-там в предпланинската зона ще превали и сняг. Температурите ще се понижат, но без драстични аномалии - дневните пикове ще са между 7 и 12 градуса.

На 20 март посрещаме астрономическата пролет. С по-голяма вероятност това ще съвпадне с периода на динамично време с валежи от дъжд и дневни температури 8-13 градуса.