Президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран.

В послание, публикувано на сайта на Кремъл, се казва: "Бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република".

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост. Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания. Желая Ви успехи, крепко здраве и сила на духа", гласи още в поздравителният адрес.

Редактор: Маргарита Стоянчева