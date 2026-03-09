Общинските власти в Манила одобриха четиридневна работна седмица в съответствие с политиката на националното правителство за пестене на енергия на фона на покачването на цените на петрола, предизвикано от настоящата криза в Близкия изток, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Полша въвежда пилотна 4-дневна работна седмица

Отделът за обществена информация на Манила съобщи в социалните мрежи, че столичният кмет Иско Морено е подписал указ, с който работните дни ще са от понеделник до четвъртък, от 7:00 часа сутринта до 18:00 часа вечерта. Няма да се работи в петък. Указът не се отнася до службите, предоставящи основни услуги.

Намалиха работната седмица в Испания

Миналата седмица президентът Фердинанд Маркос-младши нареди временно прилагане на четиридневна работна седмица в някои служби на изпълнителната власт като част от усилията на правителството да пести енергия и да намали използването на горива.

Заповедта обхваща всички национални правителствени агенции, държавни корпорации, органите на местното самоуправление, държавните университети и колежи, както и другите правителствени институции.

Редактор: Станимира Шикова