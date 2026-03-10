Австралия се съгласи да даде визи на пет ирански футболистки, които ще останат в страната, след като американският президент Доналд Тръмп призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия.

От страх за живота си: Пет ирански националки по футбол поискаха убежище в Австралия

Иранският женски футболен тим пристигна в страната миналия месец, за да участва в турнира за Купата на Азия, още преди началото на войната в Иран.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне страната си, подложена на бомбардировки.

Изявлението на австралийските власти дойде след дни на призиви от ирански групи в страната и от американския президент Доналд Тръмп към правителството да предложи помощ на жените.

Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач.

Рано сутринта в четвъртък служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела в им в Голд Коуст на „безопасно място“, след като те подадоха молби за убежище.

Там те са се срещнали с Бърк, а и обработката на хуманитарните им визи е финализирана, каза министърът пред журналисти в Бризбейн часове по-късно.

„Не искам да си представям колко трудно е това решение за всяка от жените, но със сигурност снощи беше радостна, беше облекчение", каза Бърк, който публикува снимки в социалните мрежи на жените, усмихнати и ръкопляскащи, докато той подписва документите.

