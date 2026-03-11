Контейнеровоз е бил поразен край бреговете на Обединените арабски емирства (ОАЕ) от неидентифициран снаряд. Това съобщи британската агенция за морска сигурност UKMTO в момент, в който Иран провежда ответна кампания в Персийския залив след американско-израелските удари.

„Капитанът на контейнеровоза съобщи, че плавателният съд е понесъл щети от предполагаем, но неизвестен снаряд”, посочиха от United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). Оттам допълниха, че степента на повредите все още се изяснява, но всички членове на екипажа са в безопасност.

Инцидентът е станал на 25 морски мили северозападно от емирството Рас ал-Хайма, уточняват от агенцията.

Редактор: Мария Барабашка