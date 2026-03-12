Министърът на отбраната на Гърция Николаос Дендиас е на посещение у нас по покана на българския си колега Атанас Запрянов.

Срещата идва на фона на ангажимента, който южната ни съседка пое – да помогне за охраната на въздушното ни пространство. Припомняме, че беше подписаното двустранно споразумение за презгранични операции по оста София-Атина.

Атанас Запрянов: САЩ няма да искат от България бази за операции в Иран, както от Румъния

В сряда министър Запрянов уточни – двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави. В дежурствата вече е включена и батарея от системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. „Няма непосредствена военна заплаха за България”, увери ресорният ни министър.

