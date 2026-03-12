Снимка: iStock
-
Ресорната комисия обсъжда удължителния бюджет
-
Стив Уиткоф: Срещнахме се с руска делегация във Флорида, обсъдихме разнообразни теми
-
Хосе Антонио Каст положи клетва като президент на Чили (ВИДЕО)
-
Атанас Запрянов: САЩ няма да искат от България бази за операции в Иран, както от Румъния
-
ДПС иска МС да внесе в НС закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Съвета за мир
-
Прокурорската колегия остави без разглеждане искането на правосъдния министър за нов и.ф. главен прокурор
Той ще се срещне с Атанас Запрянов
Министърът на отбраната на Гърция Николаос Дендиас е на посещение у нас по покана на българския си колега Атанас Запрянов.
Срещата идва на фона на ангажимента, който южната ни съседка пое – да помогне за охраната на въздушното ни пространство. Припомняме, че беше подписаното двустранно споразумение за презгранични операции по оста София-Атина.
Атанас Запрянов: САЩ няма да искат от България бази за операции в Иран, както от Румъния
В сряда министър Запрянов уточни – двама офицери от гръцките въоръжени сили ще бъдат постоянно дислоцирани в нашата система за ПВО за координация между двете държави. В дежурствата вече е включена и батарея от системата за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. „Няма непосредствена военна заплаха за България”, увери ресорният ни министър.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни