5% увеличение на заплатите ще получат работещите в БДЖ, „Български пощи“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и градския транспорт. Това обяви на брифинг служебният министър на финансите Георги Клисурски.

Общата подкрепа ще възлезе на около 31,3 милиона евро, като сумата е еднократна и в рамките на действащия удължителен закон.

Клисурски уточни, че при приемането на редовен държавен бюджет ще се проведат разговори за цялостния размер на субсидиите и възможностите за увеличения в различните сектори на икономиката.

Министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов отбеляза значението на бързата и координирана работа между институциите и заинтересованите страни.

„Тези решения засягат хиляди служители в предприятия, в които се налива публичен ресурс – данъците на българските граждани и фирми. Проведохме диалог, обсъдихме конкретните проблеми, които периодично водят до недоволство и стачки, за да реагираме своевременно“, каза Исмайлов.

Над 14 млн. ще преминат от Министерството на транспорта към дружествата и заинтересованите страни. За БДЖ са предвидени над 5 825 000, за НКЖИ - над 9 млн. Трансфери за други целеви разходи за общини - над 11 млн.

Пламен Димитров, президент на КНСБ, благодари на министрите и цялото правителство за бързата реакция. Той припомни за редицата протести породени от това, че не се е приел вторият договорен бюджет за 2026 година.

„Бюджетът, който ще имаме след изборите, с каквото и да е било правителство, какъвто и формат да бъде то, ще бъде много сходен с втория бюджет, който не бе приет през декември миналата година", обясни той.

Редактор: Габриела Павлова