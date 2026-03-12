Драматичният театър "Стоян Бъчваров" във Варна отбеляза 105 години от създаването си. По повод празника екипът на театъра пусна 105 балона в небето.

Празничната програма започна с поднасяне на цветя пред паметника на Иван Церов на площад "Независимост". Юбилеят ще бъде отбелязан и със специално представление на спектакъла "Време разделно", което ще започне в 18:30 часа.

Публиката ще бъде посрещната с чаша вино. Преди началото на представлението, в 19:00 часа, ще бъдат връчени отличията „Златна маска – покровител на изкуството“ за принос към дейността на театъра.