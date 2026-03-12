Снимка: БТА
Полицейски автомобили блокираха улиците около университетския кампус
Въоръжен мъж откри тази сутрин огън в кампуса на университета „Олд Доминиън” в американския град Норфолк, щата Вирджиния, като рани двама души, преди да бъде застрелян, съобщи управата на висшето учебно заведение, цитирана от „Ройтерс”.
В предупредително съобщение администрацията на университета уточни, че двамата ранени са откарани в болница, а занятията и дейностите на територията на кампуса са отменени до края на деня. Местен вестник пише, че пострадалите са в критично състояние. От болницата, където бяха приети, към момента не коментират техния статус.
Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс
Съобщение, публикувано на сайта на университета, гласи, че заплахата вече е елиминирана, но обществеността е призована да избягва мястото на престрелката, където продължават да работят екипи на спешна медицинска помощ.
Въоръженият мъж е открил огън малко преди 10:49 ч. местно време в сградата „Констънт хол” – център на бизнес колежа към университета. Полицейски автомобили блокираха улиците около университетския кампус.
Ректорът на „Олд Доминиън” Брайън Хемпхил заяви в обръщение към студентите и служителите, че университетът е „преживял трагедия”. Той благодари на полицията и на службите за спешна помощ за бързата им намеса.
Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър написа в страницата си във Facebook, че е разговаряла с администрацията на университета и ще мобилизира ресурсите на щата, за да помогне в случая.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни