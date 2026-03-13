Снимка: iStock
-
Засечени са над 100 автомобила, написани са повече от 70 фиша
Полицията предотврати нов опит за незаконни автомобилни състезания. Късно вечерта в сряда срещу четвъртък в Павликени десетки млади хора се събират с колите си на паркинга на голям супермаркет след организация в социалните мрежи.
На място пристига полиция и започва масови проверки. Засечени са над 100 автомобила и близо 300 души, а униформените са написали повече от 70 фиша за нарушения. До преследване и дрифтове не се стига.
Прокуратурата разследва нелегални гонки на Околовръстното в София
Полицията е отишла на място след сигнал на жители на града, обясни Радостин Върбанов, началник сектор „Пътна полиция” – Велико Търново. А подобни сигнали били ежедневни. Участниците обикновено били млади хора между 18 и 25 години. „Създадена е организация за предотвратяване на такива мероприятия”, предупреди Върбанов.
Глобите за участниците могат да стигнат до 1500 евро, спиране на автомобила от движение за 3 месеца и лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 година.
Само преди седмица беше предотвратен подобен случай край Велико Търново.
„Санкциите няма да ги спрат. Единственият вариант за превенция е да се направят писти”, заяви автоекспертът Иван Иванов.
