Служители на софийската митница задържаха над 580 продукта за естетични и козметични процедури. Сред тях имало 580 хиалуронови филъра с лидокаин и 7 колагенови бустера. Пратката била изпратена от Южна Корея.

След направена проверка е установено, че разрешителните на продуктите са в разрез с българското законодателство. Освен това била поискана смяна на крайния получател, което усъмнило контролните органи. На вносителите ще бъде издаден акт за митническа измама.

В изявление до медиите Агенция "Митници" казва, че от началото на 2025 г. са задържани над 1000 броя медицински изделия. Всички те били без необходимите сертификати и разрешителни.

"Липсата на необходимата документация, сертификати за съответствие и разрешения за употреба и внос поставя под съмнение качеството, безопасността и произхода на въпросните продукти. Това крие потенциален риск за здравето на потребителите, тъй като не може да бъде гарантирано, че изделията отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство", се казва още в изявлението.

