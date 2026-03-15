Съвсем умишлено не коментирах детайли по разследването „Петрохан”. Не е редно вътрешният министър да коментира, защото първото нещо, което щяха да направят от опозицията е да ме обвинят или в политизиране на случая, или затова, че съм предрешил изхода на разследването. Това коментира пред журналисти бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов.

"Това не е криене, единственото, което можех да кажа по онова време е, че се разследват всички версии и когато станат ясни фактите и обстоятелствата, тогава професионалистите ще излязат да говорят. И точно това се случи. Настоящият министър Емил Дечев също не говори по същество, което е правилно. Един министър в такава ситуация при текущо разследване не бива да влиза в тази тема в детайли поради простата причина, че продължава самото разследване", заяви Митов.

"Това, което ме притеснява по случая „Петрохан” е самата система, която прозира, за да се стигне до там. А именно мрежа от неправителствени организации, които са свързани с ПП-ДБ. Където те са на власт, протектират определени неправителствени организации, вграждат ги в тъканта на държавата, делегират им държавни функции, след което това притъпява инстинктите на институциите", каза той.

По думите му схемата е проста - създава се мрежа от неправителствени организации, защитавани от въпросната партия, което води до създаване на паралелна НПО държава. "Когато тръгнат някакви сигнали срещу нея, веднага се включват другите НПО и започва взаимна защита", посочи Митов.

По отношение на мерките, които предлага правителството заради поскъпването на горивата у нас, Митов заяви, че не може да прецени до колко предложените мерки са правилни. "Надявам се, че това, което води до повишаване на цените, а именно конфликтът в Близкия изток, ще бъде решено бързо. Правителството има задължения да предлага мерки, които да компенсират цените на българския пазар и да е сигурно, че ще има осигурени количества. Всички институции, включително и регулаторните органи, трябва да си влязат във функциите. Какъв ще е ефектът от предложеното от правителството ще се обсъжда в парламента и ще си проличи по пазара", заяви той.

Бившият вътрешен министър коментира още, че няма преки рискове за страната ни от конфликта в Близкия изток, но той влияе на цалостната обстановка в глобален мащаб. "Повишаването на цените на петрола в глобален мащаб води до повишаване на цените на всяка една стока", каза той.

Относно предстоящите изобри Митов заяви, че все още има листи, които се доизасняват. Той обяви още, че ще бъде водач на листа на изборите през април.

