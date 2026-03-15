На 16 март 2025-а 63-ма загубиха живота си при пожара в дискотека „Пулс”
На 16 март се навършва една година от трагедията в дискотека „Пулс” в Северна Македония. Тогава при пожар загинаха 63 души.
Последваха тежък траур, гняв, протести и дела за корупция, от които още се чака да стане ясно кой е виновен за трагедията.
Днес с различни инициативи ще се отбележи паметта на загиналите. Ще има баскетболен мач между пострадалите в дискотеката, велопоход и маратон.
А малко по-късно през нощта, в минутите между 2:15 и 2:32, когато всъщност пожарът погубва толкова много животи, пред „Пулс” ще се съберат хората от Кочани, за да отдадат почит към загиналите деца и млади хора.
Последвайте ни