Графити с обяснение в любов са открити на стена в древен Помпей. Археолози, работещи по проекта „Коридорни слухове“, са изследвали стена, разкопана преди 230 години, и с помощта на ново оборудване са успели да идентифицират приблизително 300 надписа, издълбани в камъка. Стената е била погребана под пепелта на Везувий след изригването му през 79 г. сл. Хр. След като проучили надписите, учените открили и дешифрирали трогателно любовно писмо: „Бързам. Пази се, моя Сава, и не забравяй да ме обичаш!“ .

Наблизо са открити изображение на гладиаторска битка и други примери за древно улично изкуство. Директорът на Археологическия парк Габриеле Цухтригел отбеляза, че новите технологии позволяват „да се отворят нови зали на древния свят“ и вече са помогнали за запазването на повече от 10 000 надписа, разпръснати из целия град. Той описа графитите като безценно доказателство за „живот, живян в Помпей".

Археолози в Помпей използват нов робот за реставрацията на древни стенописи

Отделно детски рисунки, открити в руините на Помпей, помогнаха за разкриването на брутални подробности за гладиаторски битки, писа наскоро „Гардиън“. По време на разкопки са открити рисунки, за които се смята, че са направени с въглен от деца на възраст от пет до седем години. На същата дълга стена, на височина 20-50 сантиметра, те откриха очертания на ръце и две фигури, играещи с топка, както и рисунки на лов на животно, подобно на глиган, и двама бойци, лежащи на земята. Всички те са направени преди изригването на Везувий, което разруши града през 79 г. сл. Хр.

Директорът на Археологическия парк Габриеле Цухтригел каза, че заедно с психолози от Университета на Неапол Федерико II са проучили внимателно находката. Експертите заключиха, че децата, които са правили тези рисунки, са били преки свидетели на гладиаторски битки. „По този начин те са се сблъскали с крайна форма на зрелищно насилие“, отбелязаха психолозите.

