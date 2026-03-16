След разкрития канал за контрабандно месо и незаконна кланица край Ихтиман днес се очаква земеделският министър Иван Христанов съвместно с Министерството на вътрешните работи да обявят допълнителните мерки на държавата, свързани със случая.

Разкриха канал за контрабандно месо край Ихтиман

В събота стана ясно, че при проверки на място в Ихтиман служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци и кости на няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана към неизвестни засега точки в страната и вече е стигнала до българския пазар.

Редактор: Дарина Методиева