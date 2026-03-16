Европейският съюз предлага нови правила за пакетните туристически пътувания, които осигуряват по-голяма защита на пътуващите. Сред тях е възможността за анулиране на почивката без такси и санкции.

Богомил Николов от Асоциация „Активни потребители“ коментира, че промените адресират проблеми от миналото. „Това, което се предлага като изменение, е в случай, че има невъзможност за осъществяване на пътуването, туроператорите да могат да предлагат ваучери, но потребителите да имат правото в 14-дневен срок да ги отказват. Ако не ги устройва, те да могат да получат парите си обратно“, отбеляза експертът. Според него подобен подход може да доведе до малко по-високи цени на туристическите пакети, ако операторите решат да застраховат риска, но е по-добър за сигурността на клиентите.

От гледна точка на туроператорите Одисей Спасов от Българската асоциация на туристическите агенции подчерта, че защитата на правата на потребителите винаги е приоритет. „При невъзможност да се осъществят пътуванията, единият вариант е да се издават ваучери за бъдещи пътувания, а другият - туроператорът да води преговори за възстановяване на средства, за да бъдат върнати на крайния потребител“, каза още той.

Спасов поясни, че при спешни ситуации, например по време на пандемия или регионални конфликти, част от туроператорите може да нямат незабавната възможност да върнат парите, защото средствата вече са преведени на партньори на място. „Просто трябва да имат малко търпение, за да може операторът да защити техния интерес, да се възстановят парите или да се прехвърлят за други пътувания, за други дестинации“, допълни експертът.

Нови правила за пакетните туристически пътувания в ЕС

Предстои да стане ясно дали тези предложения ще бъдат приети официално и как ще се отразят на туристическата индустрия.

Повече вижте във видеото.