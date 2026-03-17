Израелските медии съобщиха, че армията е ударила иранския ръководител на Висшия съвет по сигурността Али Лариджани. Не е ясно дали е убит или ранен, съобщи Reuters.

Името му нашумя през последните седмици, след като върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей - го определи за свой наследник при покушение срещу него. Твърди се, че Ларинджани е човекът, оформящ ядрената политика на Иран

67-годишният високопоставен служител е бил ръководител на държавната телевизионна и радиомрежа на Иран в продължение на 10 години, преди да се оттегли през 2004 г., за да стане съветник по сигурността на върховния лидер на страната аятолах Али Хаменей.

Високопоставен ирански лидер: Ще „прободем“ Америка в сърцето

През 2005 г. Лариджани е назначен за секретар на Върховния национален съвет по сигурността, орган, който подпомага изготвянето на ядрени и други политики, като окончателното решение във всички въпроси принадлежи на Хаменей.

Според израелски официални лица, цитирани от Times of Israel, командирът на паравоенната организация "Базидж", Голамреза Солеймани, също е бил цел на удар от Израел през нощта. Все още не е потвърдено дали той е убит или ранен.

Според военните ударът е извършен в понеделник от израелските военновъздушни сили въз основа на разузнавателна информация. Солеймани е заемал поста командир на "Базидж" през последните шест години. Все още няма незабавно потвърждение от иранските власти.

"Басидж" е паравоенна доброволческа милиция в рамките на Корпуса на стражите на ислямската революция.

Израел обяви, че е ликвидирал командира на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“

Допълнително се съобщава, че преди няколко дни друг израелски удар е бил насочен към лидера на Палестинския ислямистки джихад Акрам ал-Аджури и други високопоставени членове на организацията.

