"Войната не е свършила, така че трудно може да се каже, че има победител. В момента има едно крехко споразумение за прекратяване на военните действия, но това не значи, че е налице примирие. Очакват се реалните преговори между Иран и САЩ". Това каза в ефира на "Здравей, България" бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев за двуседмичното примирие между двете страни.

По думите му от ключово значение е положението на Иран и Ормузкия проток. "Докато държавата продължава да контролира протока, ще е трудно САЩ да обяват победа. Иран казва, че протокът е отворен, но това не е така. Ако преди на ден оттам са минавали 80-85 кораба, сега минават 5", заяви Керемедчиев.

"Не може да има разпад на НАТО дори САЩ да напуснат съюза. С или без тях, НАТО е достатъчно солидна организация. В момента британците водят преговори с 35-40 държави, които да участват под една или друга форма в приключването на конфликта. Всички европейци казаха, че това не е нашата война", заяви капитан Васил Данов, член на УС на Атлантическия съвет.

"Има решение на Конгреса на САЩ, което не дава право на президента да изключва или включва държавата си в подобни военни съюзи. Само законодателните органи могат да взимат подобни решения", добави още Данов.

Гостите коментираха и активността на Пакистан за прекратяване на огъня. "Страната има стратегическо споразумение за военни действия със Саудитска Арабия. Ако Рияд обяви, че е нападнат от Техеран, Пакистан ще трябва да се включи във военните действия. Тя е ядрена държава и не иска да тръгва по този път. Това е причината да се опитва да прекрати този конфликт", заяви Керемедчиев.

"Министерството на отбраната допусна грешка. Първоначалното твърдение че има учение на НАТО и ние нямаме повод за притеснение, излезе невярно. Нямаше план, липсваха ръководни фигури, които да излязат и да кажат какво учение ще има. Ние, като съюзници на САЩ, имаме право да ги подпомагаме логистично. Не трябваше да докарват тези самолети на летището в София", коментира капитан Васил Данов.

"Удари от Иран към България са изключително невероятна възможност. Видяхме четирите ракети, прехванати над Турция от щита на НАТО. Той работи", добави Керемедчиев.

Темата коментира и Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Според него Крехкото примирие между САЩ, Израел и Иран по-скоро отваря врата за бъдещи преговори, отколкото да гарантира траен мир.

„Както и да завършат тези разговори, и САЩ, и Иран ще се обявят за победители“, коментира той.

Анализаторът подчерта, че въпреки нанесените сериозни удари по военната инфраструктура на Иран, ключови въпроси остават без отговор, включително съдбата на ядрената програма. „Военното превъзходство не доведе до политическа победа. Режимът оцеля, а това показва, че такава държава трудно може да бъде принудена към капитулация“, посочи той.

По думите на Димитров, в региона се наблюдава и разминаване в целите между САЩ и Израел. „За Израел Иран е екзистенциална заплаха, докато за САЩ не е в същата степен, което обяснява защо Тел Авив следва собствени цели, дори когато те не съвпадат напълно с тези на Вашингтон“, каза той. Според анализатора това допълнително усложнява перспективите за стабилно споразумение.

Димитров бе категоричен, че траен мир в близко бъдеще е малко вероятен.

