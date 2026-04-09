Според бившия министър на отбраната Красимир Каракачанов американският президент Доналд Тръмп и израелския министър-председател не са успели да изпълнят целта си в Иран.

„Тръмп и Нетаняху не можаха да си изпълнят плана. Те разчитаха, че в рамките на няколко дни-седмица конфликтът ще приключи, режима ще падне, ще сложат свои хора, ще придърпат Иран в техния лагер”, смята Каракачанов.

Бившият заместник-министър на външните работи Милен Кермедчиев твърди, че примирието е само временно и не е ясно какво точно искат страните - или поне публично.

„Истината е в това, че няма примирие. Има временно спиране на бойните действия и размяна на искания от двете страни – 15 точки от страна на САЩ срещу 10-точковия план на Иран. Последният се разминава с това, което каза говорителят на Революционната гвардия”, каза в "Челюсти" Керемедчиев.

