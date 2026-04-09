Директорът на иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами подчерта, че Техеран няма да се откаже от правото си да обогатява уран при евентуални мирни преговори със САЩ, предаде ДПА.

В изказване в кулоарите на възпоменателната служба за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, която се провежда днес, Еслами отхвърли искането Иран да се откаже от обогатяването на уран, съобщи иранската новинарска агенция ИСНА. „Това са техните желания, и тези желания ще бъдат погребани“, каза той, визирайки САЩ.

Още преди да започне войната в региона, представители на Вашингтон и Техеран водеха преговори относно спорната ядрена програма на Иран. Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да попречи на Иран да създаде ядрена бомба, а Техеран отрича да работи по програма за ядрени оръжия, въпреки че обогатява уран. След като Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.

