Интензивни промени виждаме при всички партии преди старта на официалната кампания, а преструктурирането на листите се очертава като ключов фактор за изборния резултат. Именно подборът на лицата може да увеличи шансовете на някои формации, особено на фона на появата на нови политически играчи. Това коментираха журналистите Силвия Великова и Еди Папазян в студиото на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Ролята на листите

Според Силвия Великова партийните листи са отражение на търсенето на представителност. Тя постави въпроса и за тенденцията към включване на спортисти, като подчерта, че по-важното е „да влязат хора, които да правят промени и да знаят какво става“.

В този контекст преференциалният вот ще играе все по-голяма роля. „Преференциалното гласуване ще направи работата на политиците по-трудна“, отбеляза Великова, като допълни, че това ще принуди кандидатите да бъдат по-активни и да се борят за доверие, а не да разчитат само на позицията си в листата.

Новите играчи

Анализаторите очертаха силно влияние на новите политически субекти върху изборната картина. Според Великова появата на формация около Румен Радев ще „разбърка всичко“ и ще „стимулира партиите да излязат от летаргията“.

Експертите обърнаха внимание и на движение “Сияна” около Николай Попов, която макар и слабо отразена в проучванията, има потенциал. „Попов не иска да управлява, а гласът му се чува“, посочи Папазян и посочи, че основните му идеи са свързани със смъртта по пътищата и промяната на съдебната система. В този контекст не е изключено по-голяма фрагментация на парламента. Според Папазян най-вероятно 9 партии ще влязат в следващото редовно правителство.

Кампанията и рисковете

Предстоящата кампания няма да бъде спокойна, предупредиха журналистите. „Ще има съмнителни компромати към всички партии“, заяви Папазян, като подчерта, че атаките ще бъдат част от политическата борба.

В същото време слабостите в комуникацията също могат да окажат влияние. По думите му пропускът в кампанията на Радев са социалните мрежи, което може да се окаже проблем при достигането до по-младите избиратели.



Редактор: Ралица Атанасова