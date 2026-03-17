Бивш американски генерал, отговарял за военната помощ за Украйна, оставил секретни карти във влак по време на пътуване през 2024 ч. Това установила проверка на Пентагона, резултатите от която обяви "Киев Индипендънт".

Става дума за генерал Антонио Агутo, който ръководел групата за сигурност и подкрепа на Украйна, базирана в Германия. Важните документите, които той носел, останали без надзор за около 24 часа, преди да бъдат открити и върнати. Разследването на инспектор към Пентагона установило, че в случая правилата за транспортиране на секретни материали не са били спазени.

Топ съветник на министъра на отбраната на САЩ - изведен от Пентагона заради изтичане на информация

В доклада се посочва още, че по време на посещение в Киев генералът прекалил с алкохола на официална вечеря, след което паднал и получил сътресение на мозъка. На следващия ден той бил дезориентиран и в лошо състояние.

Разследването започнало след анонимни сигнали и разглежда както загубата на секретните документи, така и поведението на генерала по време на службата му. Докладът заключава, че Агуто е нарушил и правилата на Министерството на отбраната относно употребата на алкохол. В резултат са препоръчани дисциплинарни мерки, а случаят със загубените документи е предаден за допълнителна проверка.

Агутo напуска поста си през август 2024 г., малко преди да се пенсионира.

Редактор: Цветина Петкова