Посланикът на Иран в Русия Казем Джалали отхвърли като неверни появилите се в медиите твърдения, че новият върховен лидер на страната Моджтаба Хаменей се лекува в Москва, съобщи ТАСС.

Информацията бе разпространена от кувейтския вестник „Ал Джарида“. Според изданието 56-годишният Хаменей е бил тежко ранен при въздушен удар и впоследствие транспортиран в Русия по покана на президента Владимир Путин. По темата Кремъл отказа коментар.

Опровержение Послом Ирана в Твиттере фейковых новостей о Верховном лидере:

«Привычка лгать не покидает голову лжеца, но иранская пословица гласит, что у лжеца короткая память и он забывчив. Сегодня в западных и персидскоязычных СМИ раздался барабан скандала... — Kazem Jalali (@KazemJalali4) March 17, 2026

В публикация в социалната мрежа X Джалали определи тези твърдения като част от „психологическа война“ и дезинформация. По думите му подобни слухове целят да внушат несигурност, но иранското ръководство остава в страната и сред народа.

„Навикът да се лъже не напуска главата на лъжеца, но една иранска поговорка гласи, че лъжецът има къса памет и забравя. До деня на американската и ционистката агресия срещу Иран, в утрото на най-почитания свещен месец, новината за бягството на мъченика Хаменей във Венецуела и Русия заемаше първо място в медиите на сатанинското движение. Днес новината за прехвърлянето на Върховния лидер на революцията в Русия за лечение е нова психологическа война. Иранските лидери не трябва да бягат и да се крият в убежища. Мястото им е по улиците сред народа. Кръвта на мъченика Хаменей обезсилва магията на психологическата война и потока от лъжи”, написа Джалали.

