Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е изключено Франция да участва в операции за гарантиране на сигурността в Ормузкия проток "в сегашния контекст на бомбардировки", предаде "Франс прес".

Същевременно, френският лидер уточни, че когато ситуацията стане "по-спокойна", Париж може да участва в ескортирането на плавателни съдове през стратегическия за световната икономика проток.

"Не сме страна в конфликта и по тази причина Франция никога няма да участва в операции по отварянето и освобождаването на Ормузкия проток в сегашния контекст", каза Макрон.

С изявлението си той опроверга думи на американския президент Доналд Тръмп, че Париж е склонен да помогне на САЩ за деблокирането на Ормузкия проток. На събитие в Белия дом в понеделник Тръмп каза, че е разговарял с Макрон и намекна, че френският президент е склонен да подкрепи усилията на САЩ.

