Американският актьор Шон Пен, който пропусна церемонията по връчването на наградите „Оскар”, за да посети Украйна, получи символична версия на статуетката, изработена от метал от железопътен вагон, поразен при руски удар.

Пен, известен с твърдата си подкрепа за Киев, спечели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля за участието си в дистопичната драмедия „Битка след битка”, но предпочете да бъде в Украйна, вместо да я получи лично.

Шон Пен се срещна с Володимир Зеленски (ВИДЕО+СНИМКИ)

Актьорът е сред най-активните публични поддръжници на страната след руската инвазия и е посещавал Украйна неколкократно, включително за съвместна работа по документален филм за президента Володимир Зеленски, когото нарича свой приятел.

Украинските държавни железници съобщиха, че са искали да гарантират, че Пен ще получи наградата си „под някаква форма”, въпреки отсъствието му от церемонията.

„Шон Пен дойде в Украйна и пропусна „Оскарите” – затова украинските железници му връчиха свой собствен”, заявиха от „Укрзализниця” в публикация в социалната мрежа X.

Компанията разпространи видео, в което нейният изпълнителен директор връчва на актьора сребриста статуетка във формата на „Оскар”, изработена от плоско парче метал.

„Този „Оскар” е направен от метал от железопътен вагон, повреден при руска атака”, уточниха от компанията и определиха статуетката като „символ на устойчивостта”.

През 2022 г. Пен подари една от своите истински статуетки „Оскар” на президента Зеленски по време на посещение в Украйна. Актьорът е носител на две награди „Оскар” за ролите си във филмите „Мистик Ривър” и „Милк”.

В интервю за АФП през февруари Зеленски посочи именно „Битка след битка” сред последните филми, които е гледал.

