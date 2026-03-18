Президентът на Кипър Никос Христодулидис заяви, че след края на настоящата криза в Близкия изток трябва да започне открит разговор с Великобритания относно бъдещето на британските военни бази на острова, съобщи кореспондентът на БТА Николай Желязков.

По думите му тяхното присъствие е „остатък от колониалната епоха“, но въпреки това отношенията между Никозия и Лондон в момента са на най-високо ниво от обявяването на независимостта на Кипър през 1960 г.

Христодулидис подчерта, че решението на дългогодишния проблем с разделението на острова до голяма степен зависи от Турция. Той съобщи, че обмисля да покани турския президент Реджеп Тайип Ердоган на срещата между лидери от ЕС и Средиземноморието, планирана за април. Засега обаче сигналите от Анкара не са окуражаващи. „Не искам да изпращам покана, която ще бъде отхвърлена“, посочи той.

Въпреки напрежението в региона и инцидента с ирански дрон, ударил британска база в Кипър, президентът увери, че страната остава сигурна дестинация и няма промяна в условията за туризъм. Той изрази благодарност към държави като Гърция, Франция, Италия, Испания и Нидерландия за бързата подкрепа след атаката.

Кипърският държавен глава отбеляза още, че войната в Украйна остава водещ приоритет за Европейския съюз. Според него настоящата криза в Близкия изток дава възможност за засилване на стратегическата независимост на ЕС. „Кризите не трябва да променят посоката ни – тя е ясна: по-самостоятелен и отворен към света Европейски съюз“, заключи Христодулидис.

