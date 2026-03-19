Автомобил се вряза в хладилни витрини на тротоар в Габрово, предаде кореспондентът на БТА в областния град Радослав Първанов. Инцидентът е станал на булевард „Столетов“ в квартал „Бичкиня“, в южната част на града.

От полицията казаха, че шофьорът е на 26 години. Пробата му за употреба на алкохол е отрицателна. При произшествието няма пострадали хора, но има нанесени материални щети.

