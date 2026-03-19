Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските преговарящи са заминали за САЩ и очакват среща в събота за нови разговори.

Целта е намиране на решение на продължаващата вече четири години война между Киев и Москва, предадоха "Укринформ" и Ройтерс.

„Имаше пауза в преговорите. Време е да я прекратим и ще направим всичко, за да бъдат преговорите наистина значими“, каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

„Украинският екип вече е на път и очакваме среща в събота в Съединените щати“, информира президентът на Украйна.

