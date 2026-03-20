Швейцария обяви, че няма да разрешава износ на военно оборудване за Съединените щати по време на конфликта в Близкия изток, в съответствие с дългогодишния си принцип на военен неутралитет.

„Износът на военно оборудване към държави, участващи в международния въоръжен конфликт с Иран, не може да бъде разрешен за времето на конфликта”, се казва в правителствено изявление.

САЩ пренасочват системи "Пейтриът" от Швейцария към Украйна

„Понастоящем износът на военна продукция за САЩ не може да бъде одобрен”, допълват властите, като уточняват, че вече издадените разрешителни ще бъдат подлагани на редовен преглед.

Швейцария подчерта още, че от години не е издавала лицензи за износ на оръжие нито за Израел, нито за Иран.

Редактор: Мария Барабашка