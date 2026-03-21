Метрото в северния германски град Хамбург е блокирано заради 24-часова стачка, нарушения има и при автобусния транспорт, съобщиха общинските власти, цитирани от ДПА.

Стачните действия ще продължат до утре сутрин. Протестът не е обхванал влаковете до предградията и фериботите.

Демонстрацията е част от продължаващите преговори за възнагражденията на работещите в транспорта на града. Преговорите по колективните трудови договори в сектора на обществения транспорт се водят в цяла Германия, като в няколко провинции вече са приключени.

